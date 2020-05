Lina Tejeiro llora en pleno video en vivo por Andy Rivera

Fueron 8 años los que tuvieron de novios, Lina Tejeiro y Andy Rivera, una relación querida por muchos pero odiada por otros. Durante la noche de este miércoles, la bella actriz decidió romper su silencio a tantas preguntas que en sus redes sociales eran frecuentes. “¿Volviste con Andy?”; “¿Por qué no funcionó con Norman?”; “¿Por qué no regresas con Andy?”, eran algunas de las que recibía Tejeiro a diario en sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram donde suma millones de seguidores. (Lea aquí: Norman Capuozzo rompe su silencio y habla de su ex, Lina Tejeiro)

Con lágrimas con los ojos Lina le contó más de 50 mil personas que en horas de la noche veían su live, qué pasó no solo en su relación con el empresario venezolano, Norman Capuozzo, sino porqué las cosas con Andy Rivera no volvieron a darse, muy a pesar de haber sido vistos pasando unos días de vacaciones en Cancún.

Su anterior relación fue un problema

En medio del en vivo que tenía Lina, le preguntaron: “¿Cuál sería la razón por la que no volverías con Andy?” y a pesar que en un principio se mostró un poco incómoda, decidió contar abiertamente qué pasó. “Ese tema ya lo hablamos con él y no se logró porque él no quiso, esa es la verdad. Lo intentamos como muchos lo vieron en muchas partes. Fuimos a Cancún durante un tiempo pero pues no se pudo”, expresó la actriz, que de inmediato confirmó que haber hecho ‘tan pública’ su anterior relación, le salió caro con el reguetonero.

“No se pudo porque es muy difícil cuando ya se había hecho algo tan público, por ejemplo mi anterior relación, entonces la gente es mala, es cruel” e interrumpió para afirmar que no podía seguir hablando porque no lograba aguantar las ganas de llorar y continuó relatando la historia ‘cansada de las suposiciones’. “Terminamos hace mucho tiempo, un día por una tontería, nos dejamos de hablar, él estaba de viaje y me omitió una información, que estaba con algunas personas, por esa estupidez nos dejamos de hablar. Yo por qué me enojé porque para mí omitir es que escondes algo”, contó.

En ese momento se conoce con Norman Capuozzo y es cuando se da una nueva oportunidad en el amor. “Nos conocimos por redes sociales. Me deslumbró con su caballerosidad, su atención, lo inmediato que era. Un hombre en todo el sentido de la palabra. Se intentaron las cosas, viajamos, había un gusto, estaba viviendo cosas distintas. Pero cuando empezamos a convivir, empezamos a tener diferencias sobre todo en lo laboral. Él no estaba de acuerdo con muchas cosas como las escenas de besos o por ejemplo con fotos. Habían cosas difíciles de entender”, expresó Tejeiro y es allí cuando entendió que la relación se iba a complicar. “Finalmente terminé con él porque también sentí que íbamos rápido. A mí nadie me dejó, los dos tomamos la decisión. Le dije que eso no lo podía cambiar y listo, terminamos”, agregó.