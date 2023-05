Llega la máxima colaboración afrolatina, ¡Escúchala!

Tostao

Para Tostao no hay imposibles, y ese trabajo alterno que en medio de su música realiza con chicos nuevos, va encaminado en ponerlos a soñar, porque en su criterio, todo lo que pasa por la mente lleva la ley de la atracción, y eso lo ratifica al ver que lo que en un momento se habló en reunión de amigos en Cartagena, llegó a consolidarse.

“Ese día visualizamos en grande, y hoy estamos presentando ‘Muchacha’ que es una realidad, además estoy feliz de compartir una canción con este talento que ya está listo para el mundo y contamos con un invitado especial, que es Stonebwoy, viniendo directamente desde África para hacer un homenaje a las mujeres con una canción de amor”, manifiesta Tostao. (Lea aquí: Las 6 canciones que todos deberían escuchar de Tina Turner)

Jhosy se dio a conocer con “Aurora”, un tema que de inmediato conectó con el público, sin embargo, aclara que “Muchacha”, ya estaba listo para lanzarse. La génesis de la letra se dio en el relato del amor que se siente por alguien y de forma natural fluyó, hoy recuerda que como en otras oportunidades, llegó a pensar que sería una buena propuesta para ChocQuibTown, uno de sus mayores referentes de arte, inspiradores de su carrera.

“Cuando recibí el video de Tostao, lloré, no podía creer que fuera real, luego me enviaron otro donde Stonebwoy me reafirmaba que se estaba cumpliendo mi anhelo de trabajar con artistas grandes y reconocidos”, comenta Jhosy.

Convencido de que todos estos talentos emergentes forman una gran familia, Tostao toma la vocería para afirmar que este junte está para bailar, gozar, dedicar y que será el primero de muchos, porque más allá de la experiencia, la buena energía se une para crear arte.

La unión de latitudes

“Muchacha” logró poner de acuerdo a Chocó, Tierrabaja, África y es por esto que las anécdotas no se hicieron esperar. El video fue rodado en Jamaica, una experiencia enriquecedora para el joven cartagenero, quien disfrutó al máximo las vivencias al lado de su referente, de hecho, cuando la comida de su tierra empezaba a extrañar, Tostao lo complació con un plato de arroz con huevo al estilo chocoano, una receta que bien pudo inspirar en su paso por el popular concurso de cocina en el que participó.

El miembro de ChocQuibTown “mueve la vibra”, recuerda que en sus inicios alguien le dio dos contactos, unas sugerencias y le cambió la vida, entonces ahora su tarea es conectar a la gente, es decir, los artistas de Ritmo Exótico, con los de Cartagena, también los de Cali y todos los que puedan sumar su talento, porque en la industria muchas veces no resulta fácil y esos que él avala, están listos hace mucho tiempo.

Valora a ese personal que rodea a Jhosy, considera que están listos para trabajar con cualquier artista y él, puede colaborar en el disco que se le indique, como compositor es una cantera creativa, por eso se hace imperante unirse para compartir ideas y crecer al tiempo.

“Esta es una canción de amor como cualquiera de las que he escrito yo, pero tiene un lenguaje que se acerca a una generación para la que nosotros tal vez no tenemos el vocablo adecuado y de este tipo de conexiones aprendemos, por eso toca mover la energía musical en esa dirección”, afirma Tostao.

El compromiso de este representante de la cultura del Pacífico está en hacer música, y el trabajo consiste en llevar un mensaje que se escuche en todas las generaciones, que toque fibras y transforme no sólo la vida del artista, sino de su entorno.