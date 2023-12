Los Grammy rinden homenaje al medio siglo de historia del hip-hop

La Academia de la Grabación de EE.UU., organizadora de los prestigiosos premios Grammy, homenajeó medio siglo de legado del género hiphop con un evento especial desde el recinto YouTube Theatre de Los Ángeles emitido este domingo por la cadena CBS.

Un tributo de dos horas de duración al que no faltaron ganadores del Grammy en las últimas décadas, así como leyendas y bandas señeras del rap americano tales como Three 6 Mafia, Queen Latifah, Akon, Cypress Hill, Will Smith y DJ Jazzy Jeff, Public Enemy, Rakim, Rick Ross o 2 Chainz, entre muchos otros. Lea aquí: ¿Will Smith ya tiene novia? Pillan al actor con una mujer parecida a su ex

Además, hubo apariciones especiales de figuras como Chloe Bailey, Regina Hall, Jennifer Hudson, Machine Gun Kelly, Lin Manuel Miranda, Folake Olowofoyeku, Seth Rogen y Jelly Roll.

Como “una muestra especial para celebrar en profundidad la historia del género y su monumental impacto en la cultura de todo el mundo”, así definió la Academia de la Grabación esta cita a la que también asistieron varios miles de personas en directo. Lea aquí: Milli Vanilli, la historia de su fama Efímera y su tragedia Eterna