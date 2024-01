Los grandes eventos de 2024: Libros, cine, álbumes y viaje a la luna

Las novedades tampoco estarán confinadas a los asuntos de la tecnología. El 2024 viene cargado de noticias culturales de primer nivel. Una de ellas, por supuesto, es el retorno a las librerías de una obra inédita de Gabriel García Márquez. En esta ocasión se trata de un libro póstumo del Nobel colombiano: la novela En agosto nos vemos. El título llegará a los lectores el seis de marzo, fecha en que se conmemora el nacimiento del escritor. Y este no será el único libro que se espera con expectativa. Pocas semanas después se publicará Cuchillo, las memorias en las que Salman Rushdie relata las vivencias posteriores al atentado del que fue víctima en agosto de 2022 y que casi le cuesta la vida.

El medio de comunicación El Colombiano hizo un recuento de los acontecimientos culturales y científicos más sobresalientes de 2024 para que los lectores no se pierdan detalle de hechos que seguramente serán tema de conversación a lo largo de este año. Lea aquí: Novedades literarias para el 2024

Las apuestas de la ciencia en 2024 pasarán por el estreno de dos potentes telescopios en Suramérica que servirán para otear los misterios del Universo. También se presume que en 2024 llegará una nueva generación de vacunas contra la covid-19 y contra una amplia gama de enfermedades contagiosas. Entre los elementos fantásticos relacionados con la ciencia uno de los más llamativos será la liberación de ejércitos de mosquitos en zonas de Asia y Africa para controlar las plagas naturales, al menos esta es la información que ofrece la prestigiosa revista Nature.

Por su parte, los discos más esperados en 2024 dan cuenta del gusto actual de los públicos. Según una medición de la revista Rolling Stone, los álbumes que más atención despiertan son Orquídeas, de Kali Uchis y This Is Me... Now, de Jennifer López. Aunque de momento no se conocen los títulos de sus discos, se sabe que Nathy Peluso, Ovy on the Drums, Reik, Rosalía y Shakira tienen trabajos musicales listos y será cuestión de tiempo para que lleguen a la gente. Lea aquí: Conozca las series que llegan a Netflix, HBO y Disney+ en el 2024

Las plataformas de video también renuevan sus ofertas de entretenimiento. Una de las series más esperadas es Griselda, la historia de la colombiana que puso las bases del narcotráfico internacional. El proyecto es protagonizado por Sofía Vergara y cuenta con la participación de los productores de la serie Narcos. También ha despertado la curiosidad de la gente el estreno en enero de Los amos del aire, la serie producida por Steven Spielberg y que cuenta la historia de un grupo de aviadores que enfrentó al ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial.

Después de unos años de baja asistencia a las salas de cine, las industrias audiovisuales del mundo traen en 2024 un conjunto de películas que ha despertado la atención de las audiencias. Uno de los títulos más esperados es el Joker 2, protagonizado por Joaquin Phoenix y Lady Gaga. El filme se estrenará el 4 de octubre. Un mes después llegará a las pantallas la segunda entrega de Gladiador. Otra historias que en 2024 tendrá un segundo tiempo es la de Beetlejuice, que llegará a las audiencias el 6 de septiembre.