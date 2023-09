Los mejores memes de la presentación de Shakira en los Premios MTV

Los memes no se hicieron esperar y exaltaron el trabajo de la colombiana, y arremetieron contra Piqué, manifestando que a una mujer como Shakira no se le es infiel ni se le abandona. No obstante, muchos internautas aseguraron que lo mejor que le pudo pasar a la cantante fue separarse del catalán, pues ahora ven a su artista favorita con más vitalidad y rompiéndola en los escenarios. Lea aquí: Los increíbles looks que utilizó Shakira en los premios MTV 2023