Luly Bossa desmintió ayuda económica de Epa Colombia: “Nunca recibí nada”

“Yo no recibí nada de Epa Colombia. La gente que me enviaba, que era gente famosa, me hablaron por interno y por WhatsApp, pero nunca se pusieron a manifestarlo”, manifestó la actriz.

La actriz contó que su hijo hizo una solicitud muy clara antes de morir a las enfermeras que lo cuidaban: “’A mí que no me coman los gusanos’, estaba pidiendo que lo cremaran, que no lo dejara olvidar”.

Además, manifestó que su deseo más grande era que su hijo, su pequeño gran luchador, no se diera por vencido, pero Ángelo estaba cansado. Su hijo mayor, en una ocasión, le dijo que su hermano seguía vivo por ella y recordó cómo fue ese último día: “Él estaba perfecto, es que es lo increíble, no tenía flemas, no tenía reflujo, no tenía nada”. Lea aquí: Video: Luly Bossa habló tras la muerte de su hijo y agradeció el apoyo

Y que el joven le dijo que su enfermera que se fuera porque se le hacía tarde y hasta le cuestionó porque se estaba demorando. Cuando la enfermera regresó a verlo, Ángelo no respiraba, así que alertó a Bossa de inmediato.