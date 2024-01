Luto en el cine: falleció Glynis Johns, la actriz de ‘Mary Poppins’

En una triste noticia para la industria del entretenimiento, la legendaria actriz Glynis Johns, conocida por su icónico papel como la Sra. Banks en la clásica película ‘Mary Poppins’, falleció el jueves a la edad de 100 años en un hogar de vida asistida en Los Ángeles, según confirmó su manager Mitch Clem.

Nacida en Pretoria, Sudáfrica, Glynis Johns dejó una marca imborrable en la industria durante sus ocho décadas de carrera. Su debut cinematográfico a los 14 años la llevó a destacarse diez años después como una sirena en “Miranda”. Su versatilidad la llevó desde el teatro hasta la pantalla grande, ganando elogios tanto en Broadway como en Hollywood.

Johns recibió un Tony por su destacada actuación en la producción original de “A Little Night Music” de Stephen Sondheim, donde interpretó el inolvidable tema “Send in the Clowns”. A nivel cinematográfico, fue nominada al Oscar por su papel en “The Sundowners” en 1960, compartiendo pantalla con Robert Mitchum y Deborah Kerr. Lea aquí: ¡Preocupación en el cine francés! Grave estado de salud de Alain Delon

A pesar de su extensa carrera, Glynis Johns será siempre recordada por su papel en ‘Mary Poppins’. Aunque inicialmente pensó que interpretaría a la niñera mágica, su sorprendente actuación como la Sra. Banks, la madre sufragista, dejó una marca indeleble en la historia del cine. La actriz, reconocida por su distintiva voz y personalidad alegre, continuó cautivando al público a lo largo de los años con participaciones en películas estadounidenses como ‘The Ref’ y ‘While You Were Sleeping’, así como en la comedia de 1999 ‘Superstar’.