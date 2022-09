Malbi Blanco presenta su más reciente sencillo ‘Me quieres culpar’

“La gente me ha referenciado con ese vallenato de mi prima Patricia y no me puedo sentir más honrada, ella fue una excelente artista y ahora yo quiero recuperar esos comienzos de la música vallenata completamente interpretada por mujeres, no es fácil porque aún existe cierto machismo en el género, pero sí es fundamental que ese vallenato romántico no se pierda con el tiempo”, contó Malbi Blanco a este medio. Le puede interesar: Los artistas vallenatos que murieron en trágicos accidentes a sus veintes