Maluma reveló que su sueño más grande es “tener una familia, ser padre”

Me encanta sentirme niño, pero ya he ido creciendo, pero con la mentalidad de no crecer tanto en el sentido de seguir soñando como niño. Quería una colección llena de positivismo, sin dejar mis raíces y mi cultura.

Aprendo mucho de ellos, porque no tienen miedo para salir adelante. Ese espíritu de soñador se pierde al crecer, y en la fundación buscamos que no sea así, que logren disciplina y el enfoque. Lea aquí: Maluma explotó en concierto contra dos fanáticas y pidió que las sacaran

- ¿Cómo ha sido trabajar junto a su hermana?

Manuela es parte de ser muy especial, porque es mi hermana, pero también mi amiga. Desde niños hemos sido siempre muy cómplices en las travesuras, aunque siempre me regañaban a mí (risas).

- ¿Cuál es el objetivo con esta colección?

El objetivo principal es la inclusión y la fluidez. Soy hombre, pero me gusta ponerme faldas, y la gira la he hecho así, y siento que aún existe un tabú, por lo que queríamos mandar el mensaje para que la gente se sienta libre. Las prendas no tienen género, ya depende de quién se la ponga.

- ¿Cuéntenos su más grande sueño por cumplir?

Mi sueño más grande es tener una familia, ser padre. Aún no, estoy muy joven y tengo una familia grande animal, con perros y caballos, pero si quiero darles nietos a mis padres. Le puede interesar: Video: critican a Maluma por no saber bailar reguetón

- Se acaba de enterar del fallecimiento de Darío Gómez

Una pérdida muy grande de la música, muy grande de la cultura. Vi los videos de Pipe Bueno con ese dolor y sentimiento por esa pérdida y lo siento. Soy fanático de la música carrilera, me gustan los caballos y tomar guaro, por lo que es una pérdida para todos.

- ¿Desde cuándo le gusta la moda a Maluma?

Es desde que tengo uso de razón me gusta la moda. De niño mi mamá me sacaba la ropa y no me gustaba la que me ponían y siempre me inventaba looks. En el colegio me regañaban por no seguir las reglas del uniforme, haciendo un montón de cosas que me hacían sentir vivo.

- ¿Cómo se siente ser un icono de la moda global?

Es muy bonito y chévere, pero a la vez muy difícil, porque era llegar a un territorio que no conozco y de alto nivel, con gente de mucha experiencia. No sientes discriminación, pero estás al lado de grandes iconos de la moda. Estoy creando caminos, que no es fácil.