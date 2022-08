Marilyn Monroe y los mitos sobre su muerte

- Otro dato que, según José Cabrera, entorpeció las pruebas del caso fue que la asistenta de Marilyn, Eunice Murray, se apresuró en limpiar el lugar y ordenarlo antes de que ingresaran las personas que no hacían parte de su entorno. Ante esto Cabrera dijo: “Yo lo he visto en pueblos, cuando vas a ver a un suicida alguien ya ha limpiado la habitación, pero no para ocultar pruebas, sino por la visita”. Sin embargo, los errores del profesional apuntan a la forma en que llevó a cabo la autopsia Noguchi, el primer forense que atendió el caso de la Diva, debido a la desaparición de las vísceras y sin ellas no tienen con qué comparar la sangre. “Para un análisis toxicológico, si no comparas la sangre con lo que hay en hígado y riñones, la validez es sólo de un 50%”, sentenció.

- Otro desacierto que sorprende al médico Cabrera, algo que él mismo catalogó como “oscuridades” fue cuando el FBI “desclasificó documentos sobre ella en 2011, nos enteramos de que la investigaba durante 24 horas al día. Es increíble que la actriz, por el simple hecho de ser, entre comillas, amante del presidente de EEUU, se convierta en objetivo de seguridad nacional”, aseguró. Lea también: Los 5 temas más consultados en Google sobre Marilyn Monroe.

- Los últimos años de Marilyn Monroe se vieron sumidos en la depresión, al parecer, por sus fracasos sentimentales y profesionales. Esto la llevó a una dependencia al consumo de fármacos que le recetaban distintos doctores, entre esos su psiquiatra Ralph Greenson, un respetado médico con quien Marilyn estuvo conversando durante seis horas aquel sábado, precisamente el día anterior a su deceso, al parecer, por estar muy abatida. “La muerte pudo ser un accidente, porque tenía proyectos, dinero, era una mujer querida... Si tuviese que diagnosticar [Cabrera es también psiquiatra], diría que tenía un trastorno límite de la personalidad. Era una suicida potencial, pero no una suicida en esos momentos. El de Marilyn sigue siendo un caso abierto”, puntualizó el médico de salud mental.

- La primera en enterarse de la muerte de Marilyn fue su asistente, quien se despierta en la madrugada y ve la luz debajo de la puerta. Por más que toca la puerta nadie responde. De inmediato se comunica con el doctor Greenson quien llega a la casa y desde la ventana ve a la actriz tendida en la cama. Rompe los vidrios y entra, pero la rubia ya está muerta. El sargento Clemmons, que estaba de guardia y anota los detalles de la escena, dice que no hay barbitúricos y que el cadáver presenta moratones.