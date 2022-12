Más fotos: Becky G y su prometido revelan detalles de la pedida de mano

“Una vez tuve un sueño... En ese sueño caminé por el muelle de Manhattan Beach, donde tuvimos nuestra primera cita, nuestro primer beso y donde vimos innumerables puestas de sol a lo largo de varias estaciones diferentes en nuestra vida juntos... Cuando llegué al final del muelle te arrodillaste y me pediste que fuera tuya para siempre”, se lee en la descripción de la publicación en Instagram.

La propuesta tuvo lugar en el muelle de Manhattan Beach, en California (Estados Unidos). Quizá muchos pensaron que se trató de un lugar aleatorio, además de hermoso, por supuesto. Pero no, en un post que hizo la cantante ayer reveló la razón de haber escogido ese sitio junto a un video del romántico momento.

Asimismo, Lletget compartió dos fotos más en su cuenta de Instagram acompañadas de un bello mensaje: “Te llevé de regreso al lugar donde comenzó nuestro viaje. Este momento me dio emociones que nunca había sentido antes. Emociones para las que no te puedes preparar. No podría haberlo imaginado mejor ni con nadie más que tú”.