Miley Cyrus revela momentos íntimos en una serie de TikTok

Miley Cyrus es una actriz y cantante de gran impacto mediático, social y cultural. La protagonista de la serie adolescente de Disney Channel, Hannah Montana, abrió su corazón y habló de su vida personal y profesional.

La nominada a cinco Premios MTV a los Videos Musicales, compartió de qué se inspiró para componer nueva canción ‘Used to Be Young’ y las actualidades con su padre, tema que inquieta a más de uno. Lea aquí: ‘Used to be young”: la nueva canción de Miley Cyrus que enamoró a sus fans

En el episodio más reciente tocó el tema de su compleja relación con su progenitor, el cantante de música country Billy Ray Cyrus, pues, el dúo ‘padre e hija’ ha tenido más bajo que altos desde que se conoció el divorcio entre Billy Ray y Tish Cyrus, después de 29 años de matrimonio.