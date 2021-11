Miss Universo 2021: las participantes que han renunciado

Nathi Mthethwa, ministra africana.

En las últimas horas se conoció que Miss Grecia, representada por Rafael Plastire, también abandonará su participación en Miss Universo. La candidata manifestó sentirse “decepcionada” con el certamen y que le costó retirarse del concurso. “Fue un sueño de la infancia para mí, pero realmente no me importa. ¡Me preocupo por mi gente! ¡La humanidad por encima de los concursos de belleza!”, dijo Rafael en Instagram, quien anteriormente ha mostrado su apoyo hacia el pueblo palestino: “Puede que no viva en Palestina, pero Palestina vive en mi corazón para siempre”, dijo en su momento. Lea aquí: Video: te explicamos por qué el CNB ya no manda reina a Miss Universo.

Otras candidatas que también han boicoteado el certamen son Miss Indonesia, Miss Malasia y Miss Laos.

A esta lista se suma Miss Barbados, Hillary Ann Williams, tras confirmar su renuncia de Miss Universo. El presidente de ese país, Inkosi Zwelivelile Mandela, nieto del ex presidente sudafricano Nelson Mandela, hizo un llamado a todas las naciones a retirarse.

“No debemos normalizar la opresión, la discriminación y el racismo contra el pueblo palestino organizando concursos de belleza como si las casas de las personas no fueran derribadas a diario”, dijo el nieto de Mandela.