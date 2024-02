Morat celebra sus 12 años de carrera musical con una gira de estadios

Por primera vez el grupo integrado por Juan Pablo Villamil, Martín y Simón Vargas y Juan Pablo Isaza se aventurará con una gira de estadios que los llevará por Bogotá, Medellín, Quito, Guayaquil, Caracas, Santo Domingo y Santiago de Chile. Lea aquí: Morat asegura que no hay mejor momento para hacer música en español

Sobre las ciudades que visitarán, añadió, son lugares en los que ya habían estado y que lo diferente es la magnitud con la que van a llegar. "Los conciertos en estadios tienen unas rutinas muy estrictas y es algo a lo que no estamos acostumbrados, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer nuestro primer concierto oficial en un estadio, de la mano de Juanes, y fue allí que entendimos la magnitud de tocar ante tanta gente".

“Debemos tener en cuenta detalles como los tiempos de desplazamiento nuestros dentro de la tarima, queremos que siempre haya música, que no haya silencios mientras vamos de un lugar a otro, así sean tan solo 30 segundos”. comenta Villamil.

Sobre los 12 años de carrera, los cuatro álbumes que han grabado y la repercusión internacional que ha tenido Morat, una de las mejoras bandas pop del mercado hispano, Simón Vargas detalla que una cosa es planearlo y otra soñarlo.

“Sin duda, el sueño siempre estuvo, pero de ahí a decir que todo esto no ha sido una sorpresa no sería honesto, sí nos han sorprendido los lugares en los que hemos terminado tocando y a la gente que le terminamos llegando, en eso afortunadamente no se ha perdido la sorpresa”.