Natalia Sanint habló del día en que la hicieron bajar de un avión

Este miércoles, 11 de octubre, la comediante y participante de MasterChef Celebrity, Natalia Sanint, fue invitada especial en el programa matutino “Buen día, Colombia” del canal RCN, donde compartió detalles sobre su participación en el programa culinario. Sin embargo, lo que más llamó la atención durante su participación fue su experiencia la vez que la bajaron de un avión.

Sanint relató que en un vuelo hacia Bogotá, solicitó la ayuda de una azafata para subir su maleta al compartimento, ya que había sido sometida recientemente a una operación y no podía realizar esfuerzos físicos.

"Me bajaron del vuelo por estar operada. Yo, de tonta, le dije a la muchacha que si me podía subir la maleta porque no la podía guardar y estaba operada, le mostré los puntos. Me hizo a un lado y me dijo 'vaya siéntese'", relató la humorista.