¿Natti Natasha le fue infiel a Raphy Pina? Esto dijeron sobre la artista

Asimismo, ‘La Comay’ afirmó que la intérprete de ‘La falta que me haces’, mandó una fotografía de sí misma. En la selfie que igualmente se mostró en el ‘show’, se aprecia a una joven, que aparece al desnudo dentro de lo que aparentemente es un baño.

La presentadora aseveró que el productor musical no tendría permitido recibir material gráfico ni una grabación dentro de la cárcel en la que está recluido, el FCI Butner Medium I, en California. ”Yo no sé a quién Natti Natasha le envió esto. Lo que les acabo de enseñar no se le puede enviar, ni por texto ni por esto, a las cárceles porque los guardias (lo impiden)”, dijo. Lea aquí: ‘Yo Me Llamo’ 2023: Lady Gaga lanzó tremenda amenaza tras no ser aceptada

Durante la transmisión también se mostró una imagen de una interacción de mensajes que presuntamente la dominicana sostuvo con el mismo individuo no identificado.

Tras la filtración, la artista optó por borrar todas las fotos de su perfil de Instagram, el cual cuenta con más de 36 millones de seguidores, generando aún más revuelo entre sus fans y la prensa.