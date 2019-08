“No dejo que las críticas me afecten”: Yuranis León

Yuranis León está pasando uno de los mejores momentos de su popularidad, con su nueva versión de la champeta ‘Las sailor moon’, lanzada originalmente por el año 1993, durante ese momento amoroso de la champeta con los dibujos animados. Para entonces, también sonaban Los Caballeros del Zodiaco, de Elio Boom, o Las tortugas ninja, de Melchor Pérez.

Pese a las críticas, ‘Las sailor moon’ se ha viralizado en redes y es muy común que por estos días suene en las fiestas cartageneras.

Yuranis poco a poco deja de ser reconocida solo como ‘la esposa de Mr Black’ y está forjándose ella misma un nombre en toda Colombia, gracias a sus experimentos con la música y a su faceta de empresaria de la belleza.

En entrevista con El Universal, Yuranis cuenta un poco más de ella, de su familia y hasta de cómo sortea las críticas de sus haters:

¿Qué sueños tenías de joven?

- De mis sueños... Siempre vivía de ilusiones y sentí que aunque difíciles se podrían materializar. Aún con dedicación fui trabajando y nunca renuncié a seguir mis sueños, me veía en un futuro cómo una mujer administradora de sus negocios, una mujer empresaria y pujante.

¿Cómo fue tu infancia, cómo es tu familia?

- Mi infancia la recuerdo con mucho sentimiento ya que de mis padres recibí siempre amor. Nací y crecí dentro del seno de un hogar humilde pero con principios y valores. A mis padres los admiro muchísimo porque gracias a ellos soy una luchadora. Me enseñaron que la vida hay que vivirla pero de la manera en que no afecte a nadie y también me dijeron que podría soñar, que todo lo que me propusiera lo podía lograr en la medida que me enfocara y que luchara por mis ideales.

Somos una familia unida y con la que siempre he contado incondicionalmente.

¿Cómo afrontas a las personas que solo intentan enviarte mensajes de odio?

- Bueno vivimos en una sociedad en dónde hay diversas personalidades las cuales tienen pensamientos y sentimientos diferentes. En mis redes sociales hay de todo: mis fans que me quieren y me admiran, y aquellos que se dan mala vida opinando y dejando de hacer y de vivir su vida. Yo me he blindado con una coraza de hierro, por ello no permito que comentarios mal intencionados lleguen a mi vida y mucho menos a causar daño. Por eso desecho todo lo malo que llega y sé que lo hacen con el veneno, con la mala fe de verme caer. Pero yo siempre estoy con Dios y voy de su mano. Pido más bien por ellos porque todo ese veneno que destilen se convierta en bendiciones.

¿Cómo se hizo la elección de ‘Las sailor moon’?

- Bueno, realmente lo que comenzó como un ´’relajo’ se ha convertido en viral en las redes sociales. Yo me pongo con mi esposo a pensar muchas cosas y él en un momento que yo le comenté me dijo ‘aja Yura cántala’ y ¿quién dijo no? (ríe). Yo soy una mujer decidida y ¿quién dijo miedo? Pero bueno en la vida hay que saber aprovechar las oportunidades. Yuranis León es una mujer guerrera, que ve que la vida está llena de oportunidades y que sabe hay que aprovecharlas en su momento.

Así que aquí hay Yuranis para rato.

Para finalizar la entrevista, Yuranis quiso enviarles un mensaje a sus fanáticos, “Los quiero y que Dios siempre les regale los deseos de su corazón y recuerda ¡Ahhh me transformaste!”.