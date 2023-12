“No entendía”: Sebastián Yatra presenció discusión entre Ozuna y Anuel

El reconocido cantante colombiano Sebastián Yatra, compartió recientemente en una entrevista, una sorprendente anécdota sobre un tenso encuentro en un estudio de grabación en Miami. Durante una entrevista con Los 40 Principales, el artista reveló los detalles de un incidente que ocurrió mientras colaboraba en un estudio frecuentado por estrellas como Karol G y Feid.

Según la anécdota, el cantante paisa se encontraba escribiendo en el estudio con Ozuna cuando, de repente, Anuel ingresó acompañado de su equipo de seguridad, es decir alrededor de 15 personas. Lo que siguió fue una fuerte discusión entre los cantantes de reguetón, dejando a Yatra en medio de la tensión. Lea aquí: “Te llevaré tatuada en el alma”: Sebastián Yatra sufrió dolorosa pérdida

A pesar del aparente conflicto, el cantante intentó mantener la calma y no intervenir en la pelea. En sus propias palabras, Yatra comentó: “Lo único que yo decía en mi cabeza era, Sebas, tú quieres tu vida, ¿verdad? Entonces no te rías, me quería morir de la risa porque no entendía lo que estaba pasando”.