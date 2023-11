Nuevo ataque a familia de Antonela Roccuzzo: le roban 8 millones de pesos

El hecho ocurrió a las 9:30 de la mañana cuando la prima de Antonela y otra chica, salieron del supermercado Único de Rosario, de la familia Roccuzzo, en un auto Chevrolet Onix negro. Unas diez cuadras después notaron que un Fiat Cronos blanco con los vidrios polarizados se les arrimó demasiado, Agustina quiso escapar cuando se dio cuenta que era una emboscada, pero no lo logró.

Las víctimas sufrieron escoriaciones, presión alta y se encontraban en estado de shock, según informó uno de los médicos que las atendió. Este incidente se suma a otros actos de violencia que ha sufrido la familia de Antonela Roccuzzo, como actos extorsivos contra el Supermercado Único, propiedad de la familia de la esposa de Messi, ocurridos durante este año.

Agustina Scaglia (23) es la prima de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, e iba en el Onix junto a Maianela, una empleada del supermercado. Llevaban dos bolsos con el dinero que iban a depositar en el banco. Una maniobra “poco habitual”, según declararon. Lea: A Antonela Roccuzzo le dicen la “intocable” en las redes sociales

“Salimos con los bolsos cerrados. No nos dieron información exacta de cuánto había. Lo dejábamos en el banco y nos volvíamos. No es algo que hacemos siempre. Manejaba Agustina, la dueña de la empresa. Cuando vio que el auto se le venía encima intentó acelerar, pero teníamos otro coche adelante y no pudo”, detalló.