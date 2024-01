¡Oficial! Britney Spears se despide de su carrera musical

Britney Spears terminó con los rumores de que se encuentra trabajando en un nuevo álbum a través de una publicación de Instagram en donde afirmó que “nunca” regresará a la industria musical.

“Solo para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. No paran de decir que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum. ¡Nunca volveré a la industria de la música!”, aseveró la cantante este miércoles. Lea aquí: 25 años del álbum ‘Baby one more time’ de Britney Spears

Spears también aseguró que en los últimos años se ha dedicado a escribir canciones para otros artistas y que actualmente es feliz siendo una “escritora fantasma”.