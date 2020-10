¿Para quién es el mensaje que compartieron cantantes de champeta?

¿Qué fue lo que dijo?

“Nosotros hemos tenido un pequeño error culturalmente y es que lo que nosotros hacemos aquí, esto no es champeta. La verdadera champeta, la que me encanta a mí es la africana. Le pusieron un nombre a algo que en mi época se llamaba terapia. Como tal creo que hay que sustentarla y defendera así, espero que cada uno de sus exponentes me comprendan. Nuestros artistas populares, se llaman música popular, ellos no se autodenominan ranchera. No hacemos música champeta”, palabras que por supuesto no cayeron en gracia para los exponentes de la champeta, que no dudaron en unirse y compartieron una imagen donde expresaban su opinión.

“El género por el que tanto has luchado, lo estás balurdeando por una simple estrategia. Qué viva la champeta. Podré no ser el artista más viejo pero amo este género”. Las redes sociales se dividieron en comentarios.