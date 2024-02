Peso Pluma se llevó toda la atención en los Grammy por su dentadura

Ahora optó por una elección fuera de lo convencional al lucir un diseño con dientes de oro para dicho evento. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por los usuarios de internet, quienes comenzaron a criticarlo por tener ‘mal gusto’ y otros simplemente se burlaron. Lea aquí: Con obra de ‘Gabo’ defienden la presencia de Peso Pluma en Viña del Mar

Anteriormente, su dentadura estaba adornada con diamantes blancos y rojos, la cual solo utilizaba en momentos específicos ya que resultaba un tanto incómoda, por lo que no podía llevarla durante largos periodos. En esta ocasión, eligió algo menos llamativo y optó por un diseño hecho con oro que cubría completamente algunas piezas dentales. No obstante, no fue recibido de la manera esperada, ya que cientos de internautas lo criticaron.

A pesar de las críticas, el cantante mostró estar sumamente feliz junto a su actual pareja, Nicki Nicole. Sin embargo, a ella también le llovieron mensajes de vergüenza por el aspecto que lucía su novio, sugiriéndole que le ayudara con su imagen.