Peter Manjarrés explota contra los que se han burlado de la portada de su álbum

“No te pongas tanto filtro que casi ni se te reconoce”; “Estamos graves de Paint y excedidos en maquillaje”; “Parece un muñequito de ponqué”; “Si de clásicos hablamos, Peter se las lleva todas”; “El ‘tatuaje’, sabía que no era capaz”; “Parece muerto en vida”; “Chévere todo, pero no era necesario tanto maquillaje”; “Le faltó un poquito de foto al efecto”, escribieron en las redes.

Los cibernautas, que no dejan pasar una, se refirieron a esta portada con fuertes críticas y memes en las redes sociales, pero el artista no había mencionado nada a respecto.

Ahora, Peter dejó atrás el silencio y de descargó por medio de su cuenta oficial de Twitter con un usuario que hizo un montaje de dicha portada donde, en vez de decir ‘Pedro’ lo cambió por ‘Pich#’, despertando la furia del artista, pues esta fue es una total falta de respeto al ‘Caballero del vallenato’. Lea también: Arreglan escultura de Peter Manjarrés en el parque La Provincia

“Personas como tú que me faltan el respeto a mí por la portada y otras personas más, que parezco un muerto, que la funeraria etc... ¡Váyanse al carajo!, me vale ver#@ lo que digan. A mí y a mis seguidores sí nos gusta. Así que me vale ver#@ lo que pienses”, escribió furioso el artista.

Lo cierto es que Peter Manjarrés sí se siente a gusto con la portada de su nuevo álbum que será lanzado en las próximas semanas para todas las plataformas de streaming musicales.