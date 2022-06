¿Piqué le fue infiel a Shakira? Esto dicen medios internacionales

‘Te felicito’, ¿una indirecta de Shakira?

Las periodistas dieron detalles de la ruptura de Piqué y Shakira, pues dicen que la intérprete de ‘Antología’ estaría enterada de la infidelidad, incluso sabe quien es la persona que supuestamente se ha entrometido en su familia.

“Por eso habría tomado la decisión de separarse”, añadió Laura Fa, quien aseveró que sus fuentes afirman que todo “Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso [la infidelidad] ha pasado”.

La canción ‘Te felicito’ lanzada en abril con la colaboración de Rauw Alejandro ha dado de qué hablar en estas últimas semanas, pues aseguran que es una indirecta para Piqué. “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”, dice la letra de la canción, la cual Fa calificó como “La letra es un despecho”. Le puede interesar: Exempleada de Shakira reveló que la cantante es “mandona” y “rabiosa”

Entre los otros elementos probatorios de la separación está que desde marzo no se ha vuelto a ver a Piqué en las historias de Instagram de Shakira y viceversa, además, la cantautora viajó a Ibiza dos veces en el mes de mayo junto a sus hijos, Milan y Sasha, pero sin el padre de los niños.