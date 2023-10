Polémica: Kanye West dice que un accidente le dejó “signos de autismo”

El cantante, rapero, productor y empresario estadounidense, Kanye West, vuelve a hacer foco de atención por la confesión que hace a Elon Musk en una conversación por WhatsApp. Lea: ¿Kanye West está planeando lanzar un nuevo álbum? Esto es lo que sabemos

El diálogo entre Kanye West y Elon Musk se filtró en redes sociales. En la conversación, el cantante le aclara al magnate que no padece bipolaridad, sino que un accidente automovilístico que sufrió le había dejado “signos de autismo”, confesión que ha generado controversia entre los internautas ya que manifiestan que el rapero se contradice.

Las capturas de pantallas de la presunta conversación entre West, de 46 años, y Musk, de 52, fueron publicadas por Ian Connor, personalidad que es conocida por ser una de las personas más cercanas a Kanye.

En los chat se puede leer como presuntamente Kanye se dirige al fundador de Tesla, justificando varios de sus comportamientos debido a los “signos de autismo” que le dejó un choque automovilístico que sufrió en el año 2002. Lea: Polémica en redes por el nuevo videoclip de Kanye West

“¿Cuándo vamos a conversar?”, dice el primer mensaje. Y continúa: “No me debes nada, no tienes que hablar de nuevo, pero si lo haces (si conversamos) la forma en que nos relacionamos tiene que cambiar, no soy bipolar, tengo signos de autismo por mi accidente en auto”, expone.