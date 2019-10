Polémica por supuesto abandono a la candidata de El Socorro

Una polémica ha generado, en el barrio El Socorro, el supuesto abandono que está sufriendo la representante al Reinado de la Independencia por esa comunidad del suroccidente de Cartagena.

Se trata de María Isabel Rodríguez Carreazo, quien, según sus familiares, no cuenta con el dinero suficiente para proveerse de los atuendos que el certamen exige a cada concursante.

María Isabel Carreazo Julio, madre de la candidata de marras, contó a El Universal que el apoyo económico que otorga el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) no es suficiente para cubrir todos los gastos.

Por esa razón, María Isabel Rodríguez decidió organizar un evento en el campo de sóftbol de El Socorro, el cual sería amenizado por una parte del picó El rey de Rocha.

Sin embargo, la actividad no se llevó a cabo debido a que un grupo de vecinos, residentes en las manzanas que rodean el recinto deportivo, se opusieron alegando que ya estaban cansados de los bailes con picós, no solo por el ruido sino también por las congestiones viales, las basuras y daños al campo.

Por los días en que se estaba planeando la amenización de El rey de Rocha, los vecinos comentaron que habían visto en las redes sociales cómo se citaban los pandilleros para ir a pelear en El Socorro, afirmación que fue negada por la Junta de Acción Comunal.

De acuerdo con la progenitora de la candidata, dos vecinos le propusieron que suspendiera el evento y que a cambio le ayudarían en otros formas de recolectar fondos.

“Con la actividad que íbamos a hacer en el campo, teníamos la posibilidad de recoger unos ocho millones de pesos, que alcanzaban para los vestuarios. Dos de los vecinos que se opusieron propusieron que hiciéramos una rifa, cuyas boletas serían compradas por las mismas personas que firmaron la carta donde se pedía que no se hiciera el evento con picó. Pero las únicas boletas que se vendieron fueron las mías. Y eso no da para cubrir los gastos de mi hija. Las dos personas que prometieron que nos ayudarían, nos devolvieron los talonarios tal como se los entregamos”, relató María Isabel Carreazo.

En consecuencia, resolvió que retomará la idea del evento con picó, “porque no tengo en dónde más conseguir dinero. La JAC me propuso que hiciéramos una noche bohemia con boletas de 20 mil pesos, pero si no compraron la boletas de la rifa, que eran más baratas, menos van a comprar estas”.

Anunció que la fecha tentativa del evento es el 3 de noviembre, pero primero pedirá el concepto del IPCC, para saber si se puede hacer en El Socorro o en otro barrio.

La presidenta de la JAC, Amaida Jiménez, dijo que respalda el sentir de la comunidad respecto a su rechazo a los bailes con picó, “pero si la gente se comprometió con la candidata, debe cumplirle. No es justo que la joven se retire cuando el concurso ya está en pleno furor. Creo que lo mejor sería una concertación entre comunidad y candidata, para definir qué se puede hacer para recoger el dinero”.

La líder comunal anunció que en estos días se reunirá con la comunidad para saber si se respalda el baile o si se desarrolla otra idea.

José Carlos Puello, secretario del Interior del Distrito, indicó que analizará la situación, “pues ya tenemos el antecedente de los vecinos inconformes con los bailes de picó”.