Polémica por traje que usó influencer barranquillera en la Guacherna

Por otra parte, los usuarios de Twitter aprovecharon para recordar cuando no le permitieron participar en la Guacherna a la también influencer Andrea Valdiri en el 2020, que fue el año en que fue coronada Isabella Chams, cuñada de García, como reina del carnaval. En ese momento, Marcela dio declaraciones al respecto y apoyó la decisión de no dejar desfilar a ‘La Valdiri’.

El sábado, después de la Noche de Guacherna, Marcela publicó un reel en el que mostró cómo fue el desfile junto a su familia con un mensaje en el que expresó lo que significaba usar este traje. “Su renacimiento”. La creadora de contenido escribió: “Las palabras no me alcanzan, ni tampoco quiero usarlas, para decirles cuánto dolor hubo en esta casa. Me sané, y finalmente logré lo que creía imposible: me liberé y pude volar”.

A pesar de todos los comentarios, Marcela, ni la actual reina del carnaval han dado declaraciones concretas sobre la polémica.