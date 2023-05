Por primera vez en Colombia: las 5 canciones más famosas de Alicia Keys

May 11 - 12:06

May 11 - 12:18

May 11 - 10:19

En el Movistar Arena, los fans de Alicia Keys podrán corear sus éxitos como: ‘If I Ain’t Got You’, ‘No one’ o ‘Fallin’, pero también sus nuevos lanzamientos. Cabe recordar que, desde 2020 ha lanzado 6 álbumes como solista y colaboró en la banda sonora de ‘Queen Charlotte: a Bridgerton Story’, serie que estrenó el pasado 4 de mayo por la plataforma de streaming Netflix y que cuenta con una recepción positiva por parte de la crítica especializada.

A continuación, el top de las canciones más famosas y reconocidas de Alicia Keys:

1. If I Ain’t Got You