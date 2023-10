‘Pucheros’, el genio de la escritura detrás de ‘Rigo’ y ‘Betty, la fea’

En teatro su firma está en producciones como ‘Cepeda en tablas’, ‘El Puesto’, ‘Hay un complot e Infraganti’. Lea aquí: ‘Rigo’ vs ‘Yo me llamo’: así quedó el duelo por el rating en Colombia

Sobre la transición de escribir humor a hacer libretos, recuerda que fue yendo al teatro a ver obras que comenzó a “hacerse el pajazo mental de llegar a la televisión”.

Un día tuvo como invitado en La Zaranda a Dago García (autor de La Saga, La Pena Máxima y El paseo, entre muchos proyectos) y le propuso montar una obra de teatro entre los dos. "Le dije que a mí se me ocurrían buenas cosas, pero no tenía forma de contarlas y este man me dijo listo". De esa unión nació Infraganti, que posteriormente Dago la llevó al cine.

“Ese fue mi primer ejercicio para escribir algo de largo aliento, de una hora y media, no un sketch para un humorista”. Explica Pucheros que con Dago aprendió a hacer dramatizados: “así comencé y ahí me quedé”.

Los primeros proyectos para los que escribió, después de ser libretista de La Banda Francotiradores, fueron en 2005. Lo hizo como “dialogista, para La Ex y Destinos Cruzados. Recuerda que la primera escena que escribió para TV fue para la venezolana Rudy Rodríguez y para Dora Cadavid (fallecida).

"La trova me llevó rápidamente sin yo buscarlo a la radio y esta me llevó a escribir un show de teatro y de ahí la televisión, una cosa me fue llevando a la otra".

Ya como director de proyectos aparecen en su carrera dramatizados tan reconocidos como ‘La Selección I y II’ (2013 y 2014) y ‘Las Hermanitas Calle’ (2016).