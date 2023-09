¿Pulla? El fuerte mensaje de Piqué un día después del premio a Shakira

Los internautas no paran de lanzar críticas hacia Gerard Piqué por la posición que ha tomado tras la separación.

“El ex de Shakira se va a pique, mientras ella sube a la cima cada vez más. No te queda de otra, consolarte con chía y claras de huevo que va muy bien para el estreñimiento”, “¿Tú quién eres? ¿Qué has logrado por tu vida?”; “Separarse de Piqué le devolvió a Shakira no solo el brillo de su rostro, también le devolvió mínimo unos 22 años. Parece una pelaita de 20 años. Preciosaaaaa”; “Yo tengo que agradecerle a Piqué, a España, a la hacienda, a clara chia y a todos esos infelices, porque si Shakira no vuelve la música ese Vanguard Award al primer latino mínimo se lo llevaba un reguetonero. Y nadie lo merecía más que ella”, son algunos de los comentarios en redes sociales. Lea: Premios MTV: Anita bailó al ritmo de ‘Funk Rave’ y ganó