¿Quién es Natalia Améstica, la mujer que confesó el asesinato de Canserbero?

Este 26 de diciembre, la Fiscalía de Venezuela reveló a los medios de comunicación la grabación de la confesión de la entonces mánager explicando la manera cómo lo mató y alteró el lugar del crimen para no levantar sospechas, por lo que Canserbero fue víctima de homicidio y no murió producto de un suicidio.

“Tirone me vio y se preocupó mucho, aunque ya estaba somnoliento. Así que le expliqué que fue un ataque de ira y no me pude controlar”, contó la mujer a la Fiscalía. “Luego cayó en el sofá dormido, de manera que le di dos puñaladas”, continuó. Después de que se dio cuenta de lo que había hecho, le pidió ayuda a su hermano Guillermo, quien no llegó a la escena del doble homicidio solo. Tres funcionarios del Sebin colaboraron en el arreglo de la escena, para que pareciera un homicidio-suidicio. Lea aquí: ¿Homicidio o suicidio? Así investigan la muerte del rapero Canserbero

Posteriormente, la exmánager del músico contó que manipuló la escena con la ayuda de su hermano Guillermo, quien llevó como refuerzo a tres funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) para que arreglaran la escena y que pareciera un homicidio-suicidio. “Después de esto me fui a Chile, huyendo aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. Por eso, regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso”, concluyó Améstica.