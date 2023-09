¿Quién es Young Miko y por qué es famosa?

Young Miko

“Mi hermano menor es gay y mi papi ve Rupaul’s drag race con mi hermano. (...) Yo nunca he sido alguien falso, he sido bien fiel a mi misma y mis papás siempre me han enseñado que la gente huele a la gente falsa. Ser falso al final del día te engaña a ti, te hace infeliz contigo misma ¿para qué quieres eso? Cuando yo escribía me salía, si me gustan las mujeres para que voy a escribir a un hombre, si eso no es lo que me gusta”, dijo la artista. Te puede interesar: Video: Ana del Castillo se robó el show en concierto de Young Miko

Sobre su corazón, aseguró que tiene novia hace cuatro años y que es muy feliz. “Mi pareja llevamos para 4 años justo ahora y no teníamos ni un centavo, ella me pagó mi primera máquina de tatuar”, dijo hace cierto tiempo.