“Quiero amamantar a Maluma”: presentadora hizo controversial comentario

Al parecer la presentadora quedó flechada, sus puestos en el concierto estaban tan cerca del escenario que podía “hacer contacto visual” con el cantante de 29 años y quién es uno de los más sexys de la música urbana. “Dios mío, ese chico, Maluma es sexy; es lo suficientemente joven para ser mi hijo, lo que podría explicar por qué me gustaría amamantarlo”, agregó la presentadora, lo que de inmediato encendió la polémica en redes sociales.

Otro de los asistentes a su último concierto fue la presentadora nicaragüense Ana Navarro, quien trabaja en el famoso programa The View, un icónico espacio periodístico de televisión creado por Barbara Walters y Bill Geddie para el canal ABC de Estados Unidos. Lea aquí: Alejandra Borrero reveló la reacción de sus padres sobre su bisexualidad

Las críticas no se hicieron esperar y los comentarios en el post de la presentadora de televisión fueron muchos, criticando lo que dijo. Para algunos, se trató de un comentario vulgar, ordinario y salido de tono. Lea aquí: Carlos Vives aplazó dos fechas del ‘Tour de los 30’

“¡¡Da el pecho, caray, Ana!! Te amo, pero no vuelvas a decir eso, está bien”, “Siempre me gustaste y disfruté de tu inteligencia y humor. Soy una persona a la que le gustan las buenas bromas y la diversión, pero estoy decepcionado por tu comportamiento últimamente y tu vulgaridad. Triste”, “¿Por qué tengo una imagen tuya amamantando a ese niño que no puedo dejar de ver?”, “Ese es un doble rasero: si un hombre dijera algo similar sobre una artista, sería inmediatamente cancelado y criticado”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron los seguidores a la presentadora.