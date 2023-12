Rafa Pérez quiere conquistar a su público con su mejor versión

Rafa Pérez.

Esta entrevista la abriste con la canción ‘Dele que dele’ ¿cómo nació?

El ‘Dele que dele’ es la canción de Omar Geles, imagínate que llegamos a visitarlo y le decíamos: “caramba maestro, no puede pasar que en estos días que están anunciando las salidas de varias producciones como de Diego Daza y Silvestre Dangond, no estén canciones de ustedes en ninguna. Usted en mi producción no se puede quedar por fuera porque yo lo necesito y porque sus canciones me identifican”. Y esa fue la primera canción que me mostró, que si ustedes se pueden dar cuenta es una canción que tiene todo los elementos necesarios para cautivar los corazones. Es una canción primero que todo vallenata porque tiene una esencia, una melodía y unos pases vallenatos, además tiene una temática que no es efímera, es muy coloquial, que puede suceder en cualquier estrato y región así que cuando la escuchamos dijimos: “esta es”.