Raymond Céspedes se fue de La Descarga, pero sorprendió con una nueva faceta

“Yo les voy a decir lo que yo siento, o sea, son demasiado buenos los dos. ‘El Tren’ es un musicazo, es un hombre que tiene demasiada fuerza y que merece una oportunidad. Raymond es un hombre que tiene demasiada fuerza y merece una oportunidad, ¿y quién soy yo para decirle a alguien que no? Me siento responsable”.

Agregó que: “La verdad no sé qué pudo haber sido lo que me sacó de la competencia, pero tengo claro que Maía tomó una decisión, que seguramente fue unánime, pues los dos somos buenos”.

Sobre lo aprendido en el programa, Raymond afirmó que “le dejó algo tan valioso que es confiar en uno mismo, en el potencial que uno tiene ya que a veces hay situaciones adversas que nos cierran y no miramos todo lo que ha transcurrido en tiempos anteriores. Este es un programa que escogió a las mejores voces que han pasado por todos los realities del canal, por lo que el solo hecho de haber estado entre los seleccionados me llena de orgullo”. (Le puede interesar: Maía casi besa a un participante en La Descarga, ¿qué pasó?)

Asimismo, Céspedes cree que le faltó mostrar muchas de sus facetas y más versatilidad, la cual quedó clara en la prueba, pues no cantó salsa sino que optó por un género diferente, que nadie tenía en el radar: el merengue.

“Lo más difícil fue lidiar con la ansiedad, tensión y nervios. Últimamente, me sentí muy nervioso y la altura de Bogotá no me favoreció tanto, pero trate de dar mi 100 por ciento, entregué alma, vida y corazón. Así que me siento orgulloso y se que grandes cosas se aproximan”, puntualizó.

Se viene más música...

Sobre lo que está preparando, el salsero mencionó que le seguirá apuntando al proyecto ‘La salsa de hoy’, donde viene un EP con salsa joven y diferente, sin perder la esencia de lo contemporáneo. (Raymond Céspedes volvió recargado con nuevo tema ‘El amor de tu vida’)

“Vamos a darle un toque mas contemporáneo, moderno, urbano, pero sin desmeritar la salsa de antes, va a ser una fusión arriesgada, pero sé que haciendo un buen trabajo tendremos una excelente aceptación en el público.

Además, seguirá posicionando su tema más reciente ‘El amor de tu vida’.

Por ahora, solo quedan 2 cartageneros en el programa: Adry La fantástica y Byordy, quienes seguramente pondrán a bailar a la audiencia y seguirán dejando el nombre de la ciudad en alto.