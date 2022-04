Raymond Céspedes volvió recargado con nuevo tema ‘El amor de tu vida’

“Es un sueño que tuvo mi madre desde muy niña, pero por falta de apoyo, ya que proviene de una familia muy humilde, no pudo cumplir. Pero poco a poco se ha ido edificando en mi”, comentó.

Aunque la vena musical de Céspedes no viene por parte de su familia, pues la mayoría son deportistas, lo cierto es que está cumpliendo el sueño de su madre, quien es su mayor inspiración.

“Desde los 6 años ya Ramón Céspedes cantaba en los cumpleaños, en Navidad, en el colegio en la semana cultural, donde sea ahí estaba yo. Desde muy niño siempre me gustó todo lo que tuviera que ver con los instrumentos e incluso pertenecía a los grupos folclóricos del colegio y también a la banda marcial de la institución”, explicó Raymond.

Además, el salsero comentó que esta “es una canción basada en hechos de la vida real, en la que se expresa la inconformidad de un hombre o de una mujer al querer estar con alguien, pero por prejuicios u otras razones no es posible y toca llegar al conformismo o a las migajas de amor”.

Ahora, después de una pausa en su carrera por la pandemia de COVID-19, Raymond llegó recargado de música y ganas de que su salsa sea escuchada y bailada en todos los rincones del país, y ¿por qué no?, del mundo entero.

PROYECTOS

Sobre sus proyectos, Raymond nos contó que junto a su equipo están trabajando en un movimiento llamado ‘La salsa de hoy’, donde jóvenes y adultos puedan disfrutar de la salsa, género que nunca pasa de moda.

“Queremos inspirar a los jóvenes que están cohibidos en demostrar sus talentos por la falta de oportunidades. Queremos demostrarle al mundo que sí se puede, que con paciencia y dedicación se puede lograr muchas cosas. Resistir, persistir y nunca desistir, Esa es la clave”, mencionó.

Finalmente dijo que “a nivel personal, no me quiero ir de este mundo sin haber cumplido mi sueño, sin haber regalado la casa a mamá ya papá. Quiero que el dinero ya no sea un problema para mi familia. Luego de eso, quiero entregarme a Jesús, como agradecimiento por todo lo bueno que ha sido conmigo”.

Cabe recordar que en cuarentena, Raymond se dedicó a sacar adelante un emprendimiento de venta de pizzas, por el que fue muy criticado por muchos. Sin embargo, sus ganas de salir adelante fueron más fuertes.

El emprendimiento consistía en vender un kit para que las personas armen pizzas en casa y en familia. “¿qué hace uno ante esto? Reinventarse y buscar salir adelante, en este caso yo lo hice vendiendo pizzas, yo mismo las preparo, cojo los encargos, manejo las redes sociales y las reparto”, dijo en su momento.