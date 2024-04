Rehicieron sus vidas: las actuales parejas de Kaká y Caroline Celico

Las revelaciones de Caroline Celico, la cantante brasileña y ex esposa del famoso jugador de fútbol Kaká, han sacudido las redes sociales. Su reciente entrevista con The Sun ha revivido la controversia en torno a su divorcio con el exastro del AC Milan. La pareja, que estuvo casada por una década, decidió tomar caminos separados en 2015, pero las palabras de Celico han vuelto a poner el tema sobre la mesa.

En sus declaraciones, Celico compartió que, a pesar de la impecable conducta de Kaká, siempre sintió que algo faltaba en su matrimonio. Según ella, su esposo era “demasiado perfecto”, lo que contribuyó a su infelicidad. Estas palabras sorprendieron al mundo, ya que la ruptura entre ambos parecía haber sido un asunto privado. Lea aquí: Kaká reveló detalles de su exesposa quien lo dejó por ser “perfecto”

“Nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí», dijo Celico.