Yosselin Rincón y su pasión por los reinados

“Cuando empecé a trabajar en protocolo, conocí del Reinado de la Independencia, alguien que había participado y que estaba en mi salón de la universidad, me lo comentó y conocí a Victor Buelvas. Representé a El Socorro, quedé de Virreina. Después fui al Reinado Nacional del Café. Luego a Miss International del Café, que fue en Manizales, ahí quedé de Virreina. Después me enfoqué un poco más en el modelaje ”, afirma la cartagenera que asume un nuevo reto: representarnos en el concurso Señora Colombia.

“Desde pequeña me han llamado la atención los certámenes de belleza. Como toda chiquilla a uno le gusta jugar a los reinados, entonces siempre me gustó el hecho de ser reina”, son las palabras con las que Yoselin Rincón narra la gran pasión que siente por los concursos de belleza. Todo empezó con reinados pequeños como Chica Plazuela y Chica Bonita, donde logró adquirir experiencia y conocimientos para debutar en el certamen más importante de la ciudad: el Reinado de la Independencia.

¿Cómo llegó este proyecto a ti?

El año pasado me lo propusieron pero yo estaba en otra onda. Este año me explicaron bien el tema, que era por decreto y bueno arranqué de una con el proyecto.

¿Qué te motivó a decirle que sí?

Este año tenía un poco más de tiempo. Jordan tiene ya 3 años, es un poco más independiente, lo que me deja más tiempo para mis proyectos. Lo segundo porque siempre me han gustado los reinados. Soy una persona de retos.

En tus redes te hemos visto envuelta mucho más en lo social

El tema de la labor social siempre ha estado sobre todo cuando empecé mi relación con Julio. De ahí nace la idea de que creemos una fundación. Ahora se visibiliza más por mi lado ahora pero quien realmente maneja las cosas de la fundación soy yo. La fundación tiene 4 años, trabajando con niños de bajos recursos, especialmente de Olaya. No solo le damos regalos, sino que hacemos clínicas de béisbol. Ahora estamos con las madres cabeza de hogar, queremos montarles un comedor. Queremos hacerles un seguimiento, ellas nos están pidiendo que les llevemos cursos de cocina, manualidades y pretendemos hacerlo una vez al mes.

¿Cómo ha sido la aceptación?

La verdad es que creo que todos los comentarios han sido positivos. Todos desde el año pasado me lo pedían por Instagram. Me han apoyado mucho los medios de comunicación, la Alcaldía. Julio está feliz, a él le gusta esto. La familia de él es la que más me está apoyando.