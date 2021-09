Ricardo Arjona cantó en estación del metro y nadie lo reconoció

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora Mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez”, escribió en la publicación.

Como era de esperarse, cientos de seguidores comentaron el video, mencionando que era increíble cómo nadie lo reconocido y anhelando ser ellos los que se encontraran en la calle con el verdadero intérprete de éxitos como ‘Fuiste tú’.

“Hombreeeeeee por qué no puedo encontrar yoooo con Arjona. Es que no he podido volver a entrevistarlo en 8 años. Algún día te vuelvo a poner en frente de mis micrófonos”, dijo Diva Jessurum; “¿Por qué no me pasan estás cosas?”, “Mi mamá y yo te hubiéramos encontrado nos volveríamos locas por saludarte”, “Te reconoceríamos en cualquier lado”, fueron otros de los comentarios de fans en el post.

Cabe recordar que por estos días, Arjona anda de lanzamiento de ‘Negro’, su nuevo álbum con 14 canciones, de las cuales siete fueron compuestas en épocas de aislamiento por la pandemia de coronavirus.

Este es el video de la presentación de Arjona en el metro de Nueva York: