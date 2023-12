¡Rigo está escalando! Así se comportó la televisión colombiana en el 2024

Sin los picos de rating que en su momento (hace 20 años) marcaron Yo soy Betty o Pedro, el escamoso, superiores a los 50 puntos, la televisión colombiana sigue cautivando al público nacional, en especial entre los 45 y los 70 años de edad, de acuerdo a los registros de Ibope Kantar Media.

Los programas de concurso de Caracol, Desafío The Box y Yo me llamo, fueron los de más alto rating a lo largo del año, con promedio de 10 puntos de audiencia, por debajo, por ejemplo, de lo que marcó en 2022 la telenovela Arelys Henao, canto para no llorar, que fue lo más visto de ese año, con picos de 15 puntos.