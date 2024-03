¿Se reconciliaron? Omar Geles envió mensaje al Mono Zabaleta

El reconocido acordeonero y cantautor vallenato, Ómar Geles, decidió abordar públicamente la reciente controversia surgida con el cantante Mono Zabaleta. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Geles respondió con humor a las declaraciones del intérprete de ‘El secuestro’, generando gran interés entre sus seguidores.

“Quiero decirte que no tengo ningún resentimiento ni nada por el estilo”, comenzó diciendo el reconocido compositor vallenato”. Recordó una anécdota vivida junto a Diomedes Díaz en Valledupar para darle a entender que este tipo de altercados suelen ocurrir en el ámbito artístico. “Manito, no te vayas a molestar por este video. La verdad me causó mucha gracia y lo hago sin ánimo de ofenderte”, expresó Geles en referencia a un video en el que un hombre relataba de manera cómica lo ocurrido entre ambos artistas. Lea aquí: Mono Zabaleta dijo que Omar Geles le cobró 70 millones por una canción