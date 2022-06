Sebastián Caicedo y la pista que dio sobre su divorcio con Carmen Villalobos

Ante esto, varios seguidores comenzaron a sacar conclusiones sobre las posibles razones de la separación de los famosos. Algunos afirmaron que seguramente a Sebastián ya no le gustaba exponerse tanto en redes, sobre todo su vida sentimental, mientras que Carmen es bastante mediática, precisamente porque es de las actrices que más está activa en la televisión por estos meses.

Además, Caicedo acompañó la publicación con el mensaje: “¿Quieres saber qué pasa, qué me pasa, qué te pasa? Regálate este video hasta el final y saca tus propias conclusiones”. (En medio de rumores de divorcio, Carmen Villalobos deleita con su baile)

“Somos la generación en la que vibran más los celulares que el corazón. Yo ya no me quiero parecer a nadie, quiero ser yo, nada más yo, y eso ya es un éxito”, aseguró Habif, frase que fue replicada por el actor.

Por estos días las rupturas de los famosos están de moda en redes sociales, y aunque la de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo aún no es confirmada, siguen llegando pistas. (¿Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo ya firmaron su divorcio?)

“Carmen es muy mediática, pero él ya no, por eso ya no pudieron seguir juntos”, “Parece que ahora son personas completamente diferentes”, “Creo que todo se acabó porque ahora Sebastián prefiere mantener un bajo perfil y con Carmen al lado no lo puede tener”, han sido algunos mensajes de usuarios.

Por otro lado, recientemente Carmen dio una entrevista al medio ‘MezclaTV’, donde dijo que sí estaban enfrentando algunos problemas, por lo que decidieron separar sus vidas personales de lo laboral.

“Sebastián tiene su vida y yo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando problemas. Entonces decidimos que no nos vieran ‘juntitos’ para que cada uno pueda seguir construyendo esos sueños y las cosas personales que tenemos”, dijo.

Agregó que “ahí estamos. Él está en Bogotá muy metido en sus proyectos, está muy metido en ese ámbito espiritual y yo estoy a full con la novela”.

Las celebridades, que ya llevan 13 años juntos, se casaron en octubre de 2019; se dieron el sí en una ceremonia en un importante hotel en Manzanillo del Mar. En Cartagena continuaron con su celebración.