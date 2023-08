Shakira canta la famosa salsa ‘Ven, devórame otra vez’, ¿qué tal lo hace?

Shakira no deja de sorprender. Este miércoles se ha viral un video en el que aparece interpretando la famosa salsa ‘Ven, devórame otra vez’ de Palmer Hernández. Lea: Shakira ocupa los tres primeros puestos en importante lista musical, ¿cuál es?

En el video se observa a la cantante colombiana interpretar una estrofa de la canción con algunos cambios: “En mi vida nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser (...) que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti, ven, devórame otra vez, devórame otra vez”, mientras baila luciendo un vestido rojo ceñido al cuerpo. Lea: ¡Qué susto! Shakira revive desagradable momento mientras grabó ‘Copa Vacía’