Shakira ha contado su vida amorosa con canciones

Silencio, ¿por ahora?

Si habrá canciones a la vista tras esta situación es aún prematuro, pero si al armar el rompecabezas de esta historia se comprueba que la crisis de la pareja lleva cerca de tres mese, debe haber alguna melodía guardada en un cajón, aunque algunos aseguran que su más reciente sencillo con Rauw Alejandro, Te felicito, está dedicada a Piqué, o por lo menos se ajusta, como anillo al dedo, a toda esta tormenta: “Esa filosofía barata no la compro/ Lo siento, en esa moto ya no me monto/ La gente de dos caras no la soporto( Yo que ponía las manos al fuego por ti/ Y me tratas como una más de tus antojos/ Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos/ Los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

Y si bien sus canciones son parte de un acto creativo, en las que debe haber mucho de imaginación y ficción, Shakira ha acompañado muchas tusas y también amores con sus canciones. Hicimos un recorrido por esas que sí parecen tener nombre fijo. Le puede interesar: El papá de Shakira ya salió de la clínica tras estar hospitalizado

Antología - 1995

Shakira ha contado en sus conciertos que esta canción la escribió a sus 17 años y la hizo “muy enamorada”, aunque no dijo el quién. Fue el quinto sencillo de su álbum Pies descalzos y la hizo tras romper la relación con su novio de la época.