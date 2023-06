“Siempre hay algo mejor”: Mickey Love renueva la champeta con ‘El carrito’

‘El Carrito’ es una champeta que hace alegoría a las segundas oportunidades, contada de una manera jocosa y muy coloquial, comparando al hombre con un carrito usado, que aunque haya tenido antiguas dueñas todavía funciona perfecto. Le puede interesar: Gusi se reafirma como embajador de la tropicalidad

Canciones como: ‘Sigo siendo el mismo’, ‘Como tú no hay dos’, ‘Te voy a amar’, ‘Morena’, ‘Mi fanaticada’, ‘La Ruleta’, ‘El día de mi suerte’, ‘La despedida’, ‘Elcarrito’, ‘El chorro’, ‘Te soñé’, entre otras, han sido grandes éxitos con los que Mickey Love se ha logrado posicionar, conquistando al público local, nacional e internacional. Le puede interesar: Enrique Bunbury: “No siempre debes perseguir hacer una obra maestra”.

“Acelera, cuando sientas que voy lento, ponme el freno si tú ves que me desvío, no me sueltes quédate siempre al volante...”, es una de las estrofas de la canción.