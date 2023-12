¡Sin tapujos! Iván Lalinde confesó a qué edad perdió su virginidad

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana, que se caracteriza por ser una persona reservada con su vida privada. Pero este martes hizo una excepción en su cuenta de Instagram. Lea: Video: Iván Lalinde hizo llorar a Carolina Cruz, ¿por qué?

El presentador realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias, en la cual le realizaron una pregunta muy particular, pero muy personal. Le preguntaron cuál había sido la edad en la que había perdido su virginidad.

La pregunta le causó mucha gracia y no tuvo ningún problema en responderla, pese a que confesó que no se acordaba en que año sucedió ese momento. “¿A qué edad perdiste la virginidad?”, fue la pregunta que hizo el seguidor. A lo que él respondió, “Por qué son así, la verdad no me acuerdo”. Lea: “Ha desmejorado”, el presentador Iván Lalinde critica reconocida aerolínea