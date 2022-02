Te la dedico: así les fue a las novelas de música popular

Mientras que la producción de Caracol inició emisión a las 9:30 p.m. precedida de ‘Yo me llamo’ y la emisión de las siete de la noche de Noticias Caracol, dos programas de altos niveles de teleaudiencia, en RCN el estreno de esta producción se dio luego de la emisión de la segunda repetición de la telenovela ‘Pura Sangre’, una telenovela realizada hace 14 años.

La decisión del canal fue enfrentarla directamente a ‘Arelys Henao, canto para no llorar’, que lleva cerca de un mes al aire, siendo una de las producciones más vistas de la televisión colombiana en la actualidad, inspirada en la historia real de la reconocida cantante de música popular, Arelys Henao.

Pese a este estreno, los televidentes no cambiaron de canal, y ‘Yo me llamo’ siguió a la cabeza del rating con 14.1 puntos, seguida muy de cerca por ‘Arelys Henao, canto para no llorar’, con 13.4 puntos, mientras que en el tercer lugar, con 9.9 puntos, la emisión de las siete de la noche de Noticias Caracol.

Lo preocupante es que el estreno no superó ni a la segunda repetición de ‘Pura Sangre’ que llegó a 5.8 puntos, y ‘Te la dedico’ fue la quinta producción más vista con 5.2 puntos.

RCN ya anunció que la nueva temporada de MasterChef Celebrity volverá a ser emitida de lunes a viernes.