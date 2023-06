¡Tenemos ganador! Cartagenero es el Míster National Colombia 2023

El pasado lunes 19 de junio se llevó a cabo la elección del Míster National Colombia, un concurso que nació a mediados del 2022 en la ciudad de Barranquilla. El certamen se originó con la finalidad de resaltar la belleza varonil de los aspirantes, quienes se preparan meses atrás para llevarse el título que representa a Colombia.

En esta edición, Míster Bolívar fue el elegido por los jurados, quienes decidieron otorgarle el título al joven cartagenero. Jesús de Ávila tiene 22 años, estudia Ingeniería Civil en la Universidad de Cartagena y es apasionado por el ejercicio físico y el modelaje. En sus ratos libres -que son pocos- trabaja como modelo en un local comercial y como guarda de seguridad en una discoteca de la ciudad, gracias a su gran estatura que le hace ver imponente. A través de sus redes sociales comparte fotos que lo destacan como un joven promesa del modelaje.

Jesús llegó al concurso gracias a una curiosa anécdota; resulta que quien inicialmente iba a representar a Bolívar en el certamen era su hermano, con quien comparte el gusto por las pasarelas. Sin embargo, no pudo prepararse meses antes como es debido en estos certámenes y le compartió la propuesta a su representante de que su hermano menor podría participar en su reemplazo, quien no dudó ni un instante al ver su simpatía y la capacidad que tenía de atraer las miradas.