Timothée Chalamet, el hombre más bello del mundo por TC Candler

Su papel en ‘Call me by your Name’ en 2017, donde interpretó a Elio Perlman, fue una actuación digna de una nominación a los Premios Óscar, colocándose al nivel de grandes y reconocidos actores de Hollywood.

Su más reciente reconocimiento y ostentoso título se le otorgó el portal TC Candler, después de varios meses de votación dirigida al público del común. Lea aquí: Shakira, el renacer de la niña dorada que iluminó el 2023

Fueron 800 participantes que dieron como ganador a Timothée. Estos son los otros galanes que luchaban por el título: Harry Styles, Tom Holland, Chris Hemsworth, Jungkook, de BTS, entre otros.