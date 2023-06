VAV regresa a Colombia y los fanáticos ya los esperan

Después de llegar a varios rincones de Latinoamérica en 2020 con su gira “Grand América Tour”, la agrupación surcoreana, VAV, regresa a Colombia para dar un show sin precedentes tras varios años de estar alejados de los escenarios debido a su alistamiento en el servicio militar.

La cita será el domingo 17 de septiembre a las 6:00 p.m., en el Auditorio Mayor de la ciudad de Bogotá, donde la agrupación no solo interpretará sus grandes éxitos como ‘Spotlight’, ‘Brotherhood’, ‘Señorita’, ‘So in love’, ‘Give me more’, ‘Always’, sino también los nuevos temas de sus dos últimos trabajos discográficos como ‘Made for two’ y ‘Subconscious’ el cuál lanzado recientemente y será el protagonista de éste nuevo tour.